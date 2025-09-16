Госдума одобрила в I чтении увеличение штрафов за перевозку детей без автокресла

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает существенное увеличение административных штрафов за перевозку детей в автомобиле без специальных кресел. Как писал «Ъ», правительство поддержало документ в начале года.

Проект предполагает увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел с 3 до 5 тыс. руб. для физлиц, с 25 до 50 тыс. руб. для должностных лиц и со 100 до 200 тыс. руб. для юрлиц. Изменения планируется внести в ч. 3 ст. 12.23 КоАП.

Поправки к текущей редакции законопроекта Госдума будет принимать до 15 октября.

