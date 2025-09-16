New York Post узнала подробности сделки по TikTok между КНР и США

По данным NY Post, ссылающейся на осведомленные неназванные источники, по условиям соглашения Китай разрешит американским специалистам скопировать и заменить ключевые алгоритмы рекомендаций TikTok.

Собеседники издания утверждают, что для работы сервиса в США будет создана новая холдинговая компания, где контрольный пакет акций будет принадлежать одному из сторонников Дональда Трампа, миллиардеру Джеффу Яссу, и главе инвесткомпании General Atlantic Partners Биллу Форду. Кроме того, по словам источников NY Post, за доли в капитале борется множество мелких инвесторов.

Представители администрации Трампа считают, что новая структура компании будет соответствовать требованиям закона, который был принят в Конгрессе и одобрен Верховным судом США. Он гласит, что для продолжения работы TikTok в США китайская сторона не должна иметь никакого контроля над ним.

Евгений Хвостик