Сенатор Грэм: Венгрию и Словакию ждут последствия в случае покупки российской нефти

Сенатор США Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов в РФ) пригрозил Венгрии и Словакии последствиями, если те не откажутся от поставок российской нефти. Об этом он заявил в социальной сети X.

Фото: Mohamed Azakir / Reuters Линдси Грэм

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

«Когда дело доходит до покупки российской нефти, сейчас практически все сводится к Венгрии и Словакии,— написал господин Грэм.— Я надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмутся за дело и помогут нам положить конец этой кровавой бойне».

Сенатор добавил, что солидарен с президентом США Дональдом Трампом в его требовании к ЕС прекратить покупку нефти из России. Он назвал «хорошей идеей» тот факт, что страны Европы уже значительно сократили импорт российского энергосырья.

Венгрия и Словакия чаще всего упоминаются в контексте запрета на поставки российской нефти, поскольку остаются ее основными покупателями в Евросоюзе. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее уточнял, что Украину уже давно беспокоит вопрос, касающийся именно этих двух стран ЕС и их решения по поводу нефти из России. США неоднократно заявляли о готовности ужесточить санкции против РФ, если европейские страны перестанут закупать российские энергоносители.

