«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о льготном финансировании, которое могут получать предприятия химической промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лекарства, стройматериалы, пластмассы: за последние 100 лет продукты химической промышленности стали не то что привычными, а жизненно необходимыми. От них зависят целые отрасли — от фармацевтики и сельского хозяйства до машиностроения и освоения космоса. Но для развития химических производств необходим капитал. Чтобы привлечь порой миллиардные инвестиции, еще и на долгий срок, коммерческие кредиты не подходят — слишком дорогие и рискованные. Другой вариант — поддержка по нацпроекту «Новые материалы и химия». Для бизнеса доступно льготное финансирование. Например, в Фонде развития промышленности компании могут получить до 1 млрд руб. под 3% и 5% годовых, причем с грейс-периодами.

Подобным образом порядка 670 млрд руб. получили более 2 тыс. промышленных проектов. И значительная доля — это именно химпром, рассказал “Ъ FM” директор фонда Роман Петруца: «Предприятия химической отрасли занимают второе место в Фонде развития промышленности по количеству профинансированных проектов, уступая только машиностроению. На сегодняшний день ФРП предоставил компаниям химического сектора около 300 льготных займов на общую сумму 90 млрд руб., а общий бюджет этих проектов превышает 250 млрд руб. При этом более половины из этих проектов получили финансирование по нашей флагманской программе "Проекты развития". Она позволяет решать инвестиционные задачи разного уровня — от внедрения систем автоматизации до запуска новых производств с нуля».

В итоге льготные кредиты помогают не откладывать планы в долгий ящик, а шаг за шагом превращать их в реальное производство.