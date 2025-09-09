Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщений с угрозами

Днем 9 сентября в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности, сообщает пресс-служба музея 9 сентября. Служба безопасности культурного учреждения эвакуировала посетителей, провела проверку всех залов и служебных помещений. Потенциально опасных предметов не обнаружили.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа работают в обычном режиме. В музее подчеркнули, что посетители, визит которых прервала эвакуация, смогут посетить учреждение сегодня или в любой другой день. Для этого нужно сохранить свой билет, его по номеру найдут в базе данных у администраторов входной зоны.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вход в Эрмитаж вечером 7 сентября закрывали из-за угрозы минирования. Тогда сообщение о бомбе поступило сотрудникам музея по электронной почте.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все