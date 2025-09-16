В Ростове-на-Дону замначальника городского ЗАГСа подозревают в получении взятки

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении заместителя начальника городского отдела ЗАГСа (Кировского района). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следствие считает, что в 2022 году фигурантка через подчиненную получила 80 тыс. руб. от двух представителей ритуальной службы за внесение заведомо ложных сведений в справки о родстве, а также их ускоренную выдачу. В отношении сотрудницы суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемой предъявлено обвинение.

«По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также расследуются уголовные дела в отношении посредника и взяткодателей, которые были возбуждены ранее», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев