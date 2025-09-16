Утверждено распределение мандатов в новом созыве новосибирского заксобрания

Новосибирская областная избирательная комиссия утвердила окончательные итоги выборов депутатов законодательного собрания. О распределении мандатов сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо.

Напомним, 38 мест в заксобрании из 76 распределяются по итогам голосования за партсписки, еще 38 — в одномандатных округах. «Единая Россия», набравшая по партспискам 51,91% голосов, получит 22 мандата, КПРФ (11,21%) и ЛДПР (9,33%) — по четыре, «Новые люди» (7,91%) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП, 7,78%) — по три, Партия пенсионеров (6,63%) — два.

С учетом голосования в одномандатных округах фракция единороссов будет насчитывать 51 депутата, КПРФ — 10. По четыре депутата будут представлять «Новых людей», ЛДПР и СРЗП. Два мандата — у Партии пенсионеров. Еще один депутат избран от «Родины».

