В заксобрании переставляют слагаемые

Завершившиеся 14 сентября выборы не привели к радикальным изменениям в партийной структуре законодательного собрания Новосибирской области. «Единая Россия» (ЕР), набравшая на 130 тыс. голосов больше, чем в 2020 году, увеличила численность своей фракции с 45 до 50 или 51 (подсчеты еще не завершены) депутата. Но к концу работы предыдущего созыва ЕР де-факто также располагала 51 мандатом, поскольку вся фракция ЛДПР из шести человек постепенно перешла в ряды «партии власти». КПРФ сохранила статус второй по степени поддержки партии в регионе, но число голосующих за коммунистов избирателей снова сократилось, что сказалось на численности фракции.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ По итогам голосования «Единая Россия» добавила себе несколько мест в законодательном собрании Новосибирской области

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предварительные (после обработки 99% бюллетеней) итоги голосования на выборах в заксобрание Новосибирской области председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо подвела утром 15 сентября на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

В заксобрании Новосибирской области 76 депутатов. 38 из них избираются по партийным спискам, 38 — в одномандатных округах. Голосование проходило с 12 по 14 сентября. Дистанционное электронное голосование не применялось. Явка составила 32,98%.

По данным госпожи Благо, при голосовании по партийным спискам ЕР набрала 51,94% голосов. КПРФ заняла второе место с результатом 11,33%, на третьем ЛДПР с 9,35%. Избирательный пятипроцентный порог преодолели также «Новые люди» (7,86%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП, 7,76%) и Партия пенсионеров (6,57%). Не смогли этого сделать «Родина» (1,14%) и «Зеленые» (0,89%).

Единороссы также выиграли в 29 одномандатных округах из 38. Коммунисты добились победы в шести случаях. «Новые люди», СРЗП и «Родина» получили в округах по одному мандату. Таким образом, партийный состав заксобрания остался без изменений.

«Входя в эту кампанию, мы ставили перед собой задачу улучшить результаты 2020 года»,— заявлял ранее господин Травников, который также возглавляет региональное отделение ЕР.

В результате единороссы добились лучшего показателя за последние несколько кампаний. В 2010 году они набрали 44,82%, в 2015-м — 44,56%, в 2020-м — 38,13%. На этот раз за ЕР проголосовало 362,3 тыс. жителей области — на 130,7 тыс. больше, чем пять лет назад.

По предварительным данным, единороссы получат в заксобрании 50 или 51 мандат вместо 45 в предыдущем созыве. Но этот рост по итогам прошедших выборов можно считать формальным. Как писал «Ъ-Сибирь», вся фракция ЛДПР в областном парламенте из шести депутатов в последние годы фактически перешла в «Единую Россию».

Парламентские оппозиционные партии выступили с разным успехом. У КПРФ сохранилась тенденция к сокращению электоральной базы. Если в 2010 году коммунисты в Новосибирской области получили поддержку 25,03% избирателей, то спустя пять лет 24,52%, а в 2020-м — 16,63%. По сравнению с выборами 2010 года КПРФ потеряла 108 тыс. голосов, на этот раз ее поддержали 79 тыс. избирателей. По предварительным данным, фракция КПРФ сократится с 13 депутатов до 10.

В ЛДПР в ходе кампании утверждали, что партия «уверенно идет к тому, чтобы стать второй в регионе», опередив КПРФ. Но масштабное обновление команды ЛДПР, о котором писал «Ъ-Сибирь», не привело к выполнению этой задачи. Напротив, ее результат оказался хуже, чем в 2020 году. На предыдущих выборах в заксобрание либерал-демократы получили 13,58%. В абсолютном выражении в 2025 году они получили на 17,3 тыс. голосов меньше. По предварительным данным, у ЛДПР останется в заксобрании четыре депутата.

Также четыре депутата будет, скорее всего, у СРЗП. Лидер новосибирских справороссов Александр Аксененко в ночь подсчета голосов еще раз заявил, что результатом «мощной избирательной кампании» справороссов должно стать удвоение численности фракции в заксобрании. Формально эта задача выполнена, поскольку ранее у партии было два депутата. Но в 2020 году «Справедливая Россия» и партия «За правду», которые вскоре объявили о слиянии, набрали в сумме около 8%. Это больше, чем у СРЗП в 2025 году.

«Новые люди» сохранили свою фракцию из четырех депутатов. Но прогресс по количеству полученных голосов оказался небольшим: 54,9 тыс. голосов после дебютных 42,1 тыс. (6,92%) в 2020 году. В результате «Новых людей» и СРЗП почти догнала Партия пенсионеров (45,9 тыс.), которая, как и справороссы, увеличила свое представительство в заксобрании с двух до четырех депутатов.

Итоги выборов политолог Алексей Мазур считает триумфом партии власти на фоне апатии большинства избирателей. «По сравнению с выборами пятилетней давности явка изменилась не сильно, а результат ЕР сильно улучшился. Видимо, с одной стороны, выросла поддержка власти по сравнению с 2020 годом (эффект “единения вокруг флага”), а с другой стороны, на выборы пришло больше провластного электората и меньше протестного.

Были в большей степени задействованы механизмы мобилизации лояльного электората. Протестный электорат на выборы не пришел, потому что не видит особой разницы между партиями и кандидатами»,— считает он.

«Усиление позиций ЕР — федеральный тренд, нашедший отражение в Новосибирске благодаря ловкому розыгрышу козырей политической командой руководства области. В выборах участвовало восемь партий, из которых семь конкурировали на оппозиционном поле, за последнюю пятилетку сократившееся по разным причинам. Одним голосовать стало не за кого, другим — не зачем. В этой сумятице ЕР сумела сформировать сильные позиции на подавляющем большинстве округов, о чем говорят неожиданно впечатляющие результаты даже неизвестных общественности кандидатов, которые фактически не вели индивидуальные кампании. Нельзя сказать, что на этих выборах партийный бренд стал важнее личностного, но в случае с ЕР причастность к партии определенно добавляла проценты»,— отметил директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. Он напомнил, что было время, когда политики остерегались выдвигаться от «Единой России», выигрывали выборы в качестве независимых кандидатов и уже после победы вступали в партийную фракцию.

Окончательные итоги выборов будут подведены 16 сентября.

Валерий Лавский