Продажи слабоалкогольной продукции в РФ за восемь месяцев упали почти на 90%

За восемь месяцев розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России снизилась на 11,4% в годовом выражении, до 132,6 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (есть у «Ъ»). Самое сильное падение зафиксировано на рынке слабоалкогольных напитков — на 88,6%, до 1,2 млн дал.

Розничные продажи водки снизились на 3,9%, до 47,8 млн дал, коньяка — на 9,6%, до 8,2 млн дал. При этом реализация ликероводочных изделий выросла на 15%, до 11,8 млн дал. За январь-август продали в общей сложности 77,3 млн дал спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов), что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

За указанный период продали 37,3 млн дал виноградных вин, что на 1,3% меньше, чем год назад. Продажи шампанского упали на 2,8%, до 13,1 млн дал, ликерных вин — на 11,3%, до 776,4 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 74,8%, до 1,8 млн дал.

Российское правительство с 19 сентября 2025 года увеличивает пошлины на импорт пива и сидра из недружественных стран. Тариф на ввоз пива вырастет с €1 до €1,5 за литр, сидра — с 22,5% до 30%. Такая мера ожидаемо приведет к подорожанию иностранных напитков и снижению их доли на российском рынке.

