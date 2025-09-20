Сегодня исполняется 75 лет генеральному директору Государственного музея Востока Александру Седову

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Александр Седов

Его поздравляет директор Санкт-Петербургского ГБУК «Музей-институт семьи Рерихов», президент Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» Алексей Бондаренко:

— Дорогой Александр Всеволодович! Поздравляю с замечательным юбилеем! Широкий круг Ваших научных интересов и выдающиеся достижения хорошо известны, и Вы заслуженно пользуетесь высоким авторитетом в научном и музейном сообществе. Музей и фонд высоко ценят дружбу и сотрудничество с Музеем Востока, Вашу поддержку нашим постоянным совместным проектам. Щедро делясь коллекциями, музей вносит неоценимый вклад в популяризацию идей и уникального наследия Н. К. Рериха. Благодаря многолетним стараниям Музея Востока и Постоянной комиссии Союза музеев России, противостоящим попыткам незаконной приватизации культурного достояния, значительная часть наследия семьи Рерихов была спасена, получив государственный охранный и имущественный статус. Ваши беспрецедентные усилия вызывают восхищение и чувство благодарности не только в России, но и в Монголии и Индии. Всегда с большим душевным теплом вспоминаю наши встречи и совместные поездки. Надеюсь, эта добрая традиция будет продолжаться. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой созидательной энергии в Вашей многогранной работе, а возглавляемому Вам Музею Востока — новых успехов и процветания!

