Суд рассмотрит иск об изъятии недвижимости у экс-госсекретаря Дагестан

Советский районный суд Махачкалы принял к производству антикоррупционный гражданский иск заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева. Требование направлено против Магомед-Султана Магомедова и 16 других физических лиц об изъятии объектов недвижимости в пользу государства, сообщает пресс-служба объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан

Основанием для иска стало вступившее в силу судебное решение от 26 июня 2025 года. Тогда по требованию Генпрокуратуры в государственную казну взыскали 100 долей в уставных капиталах компаний — правопреемников ОАО «Дагнефтепродукт», которые ответчик приватизировал с нарушением закона.

Спорная недвижимость была куплена Магомедовым, его близкими родственниками и свойственниками на средства, полученные в результате незаконного завладения финансово-материальными ресурсами ОАО «Дагнефтепродукт».

По делу назначено предварительное судебное заседание.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что генеральная прокуратура подала иск об изъятии в пользу государства 53 объектов недвижимости стоимостью свыше 500 млн руб., принадлежащих бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и 16 его родственникам. Объекты расположены в Дагестане, Ставропольском крае и престижных районах Москвы — на Хорошевском шоссе у станции метро «Беговая», в Тетеринском переулке Таганского района и на улице Заморёнова в Пресненском районе.

Магомед-Султан Магомедов был уволен с должности госсекретаря 1 июля в связи с утратой доверия. По некоторым данным, в рамках уголовного дела его оставили под подпиской о невыезде.

Тат Гаспарян