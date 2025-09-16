Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цены на золото снова обновили исторический максимум

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex находится на уровне $3732,5 за тройскую унцию (на 13:50 мск), следует из данных площадки TradingView. С начала года рост цен на драгметалл составил 35%.

Накануне стоимость фьючерсов впервые в истории достигла $3700. Эксперты связывают спрос на золото с поиском инвесторами нетоксичного актива, который не связан с настроениями Белого дома и устоит на фоне возможных кризисов ближайших лет.

Подробнее — в материале «Золото скупают все».

Новости компаний Все