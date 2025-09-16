Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российских партнеров за информацию о том, что Евросоюз якобы готовит «майдан» в Сербии.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«У меня нет сомнений, что организаторы цветной революции не могут просто так сдаться, слишком много денег было вложено. И именно поэтому они предпримут последнюю попытку силового захвата власти. Мы к этому готовы. Поэтому спасибо нашим российским партнерам за информацию и уведомления, наша служба свяжется с ними дополнительно, и мы защитим Сербию, — сказал господин Вучич, комментируя недавно опубликованный доклад СВР о подготовке цветной революции в Сербии (цитата по RTRS). — Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию».

Глава МИД Сербии Марко Джурич призвал 8 сентября не спешить обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. Он напомнил, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии.

15 сентября СВР заявляла, что беспорядки в Сербии, которые продолжаются более девяти месяцев, связаны с «подрывной деятельностью» Евросоюза в стране. По версии ведомства, европейские страны хотят использовать годовщину трагедии 1 ноября в Нови-Саде для усиления протестов и изменения настроений среди сербов в свою пользу.

Массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов продолжаются в Сербии уже девять месяцев. Они начались после того, как 1 ноября на вокзале города Нови-Сад обрушился железобетонный козырек, погибло 16 человек. Участники требуют наказать виновных в трагедии, а также ужесточить борьбу с коррупцией и объявить досрочные выборы в стране. Результатом антиправительственных волнений весной уже стала отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича.

Анастасия Домбицкая