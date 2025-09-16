Севастопольца обвинили в призывах к экстремизму и террору

Против жителя Севастополя возбудили уголовное дело, обвинив его в публичных призывах разрушить резиденцию президента России и Крымский мост. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным российской спецслужбы, 22-летний фигурант публиковал в интернете публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, оправдывал терроризм. В частности, мужчина в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов под псевдонимом оправдывал прошлогодние действия ВСУ в Курской области, а также оставлял комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атаке на резиденцию президента России и совершению насильственных действий в отношении рядовых россиян.

«Психолингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованных сообщениях признаков оправдания терроризма и побуждения к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды»,— сообщили в пресс-службе УФСБ.

Против севастопольца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.

12 сентября Севастопольский городской суд приговорил жителя Феодосии Николая Давыдченко к 17 годам тюрьмы и колонии строгого режима и штрафу по делу о госизмене. Феодосиец был завербован СБУ три года назад. По заданию кураторов он пытался заложить самодельную бомбу возле автодороги Ялта—Севастополь, но привести в действие взрывной механизм не успел, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.

Александр Дремлюгин, Симферополь