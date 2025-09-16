Форвард «Спартака» Угальде номинирован на приз лучшему футболисту CONCACAF

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) объявила номинантов на приз лучшему игроку сезона-2024/25. В число претендентов вошел коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде.

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он стал лучшим бомбардиром турнира — в 29 матчах форвард забил 17 мячей.

Также на награду претендуют мексиканцы Эдсон Альварес («Фенербахче», в прошлом сезоне представлял «Вест Хэм»), Рауль Хименес («Фулхэм») и Анхель Сепульведа («Крус Асуль»), канадец Джонатан Дэвид («Лилль», ранее —«Ювентус») и американец Малик Тилльман (ПСВ, ранее — «Байер»).

В прошлом году обладателем награды стал панамский полузащитник «Хьюстон Динамо» Адальберто Карраскилья.

Таисия Орлова