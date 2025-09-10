В Курске суд арестовал россиянку, которая хотела вступить в ряды ВСУ

Суд в Курске арестовал россиянку, обнаруженную в 100 м от позиций вооруженных сил Украины. Ее обвиняют в покушении на государственную измену и незаконное пересечение границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По данным следствия, в июле 2023 года фигурантка познакомилась через интернет с военнослужащим ВСУ, который предложил ей вступить в украинское вооруженное формирование и принимать участие в боевых действиях против России. Она согласилась и попыталась пересечь границу РФ, но была задержана благодаря беспилотнику российских военнослужащих.

Фигурантка находится в СИЗО. В ходе расследования были обнаружены поддельные документы, включая свидетельства о рождении, которые также будут оценены следователями.

Алина Морозова