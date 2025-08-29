Интерес к покупке квартир в новостройках Ижевска вырос за год на 1%

Интерес к покупке квартир в новостройках Ижевска вырос на 1% за год, сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимости». Абсолютные значения не приводятся. Спрос на однокомнатное жилье увеличился на 26%, двухкомнатное — на 8%, студии — на 62%. Средняя стоимость 1 кв. м в Ижевске составила в июле 123 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предложение на первичном рынке недвижимости столицы Удмуртии выросло по итогам прошлого месяца на 19%. Выбор однокомнатных квартир за год увеличился на 37%, двухкомнатных — на 17%, студий — на 30%. Для сравнения, по России зафиксирован рост на 34%.

«Со стартом снижения ключевой ставки ЦБ РФ (с 21% до 18% годовых 29 июля.— "Ъ-Удмуртия") на рынке жилой недвижимости наблюдается оживление. <...> Общероссийский рост объемов строительства сопровождается сокращением предложения в ключевых агломерациях: такая динамика в столицах способствует сохранению баланса между спросом и предложением»,— отмечает управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Напомним, средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска в августе составила 104,2 тыс. руб. В целом по стране спрос на вторичное жилье за месяц увеличился на 18%, а цены выросли на 0,5%.