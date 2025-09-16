Не состоялись вторые торги на реконструкцию спорткомплекса «Спартак» в Курске

Конкурс на реконструкцию физкультурно-спортивного комплекса «Спартак» в Курске не состоялся. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок, следует из информации на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 205,5 млн руб.

Здание «Спартака» расположено на улице Советской в Курске

Фото: пресс-служба правительства Курской области Здание «Спартака» расположено на улице Советской в Курске

Фото: пресс-служба правительства Курской области

Предыдущие торги на реконструкцию здания также не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная цена подряда на них составляла 202,2 млн руб.

Здание «Спартака» было построено в 1963 году. В нем три этажа, общая площадь — 1,7 тыс. кв. м. Комплекс рассчитан на 400 человек. Там проводят занятия по футболу, баскетболу, флорболу, боксу, волейболу, а также тяжелой атлетике. Согласно документации конкурсов, подрядчику предстояло отремонтировать не только само здание и спортинвентарь, но и прилегающую территорию: футбольное поле, сектор для легкой атлетики, трибуны, зоны отдыха. Работы нужно было завершить до конца 2026 года.

Здание комплекса приобрели в региональную собственность в 2022 году после многочисленных жалоб жителей на его состояние экс-главе Курска Виктору Карамышеву. Тогда же городской комитет по спорту и физической культуре собирался разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию «Спартака». Была проведена строительно-техническая экспертиза, в ходе которой выявили дефекты и повреждения конструктивных элементов здания и инженерного оборудования.

Алина Морозова