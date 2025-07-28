Не состоялся конкурс на реконструкцию курского «Спартака» за 202 млн рублей

Конкурс по выбору подрядчика для реконструкции физкультурно-спортивного комплекса «Спартак», расположенного на улице Советской в Курске, признали несостоявшимся. Комиссия приняла такое решение из-за несоответствия единственной заявки требованиям закупки. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Физкультурно-спортивный комплекс «Спартак» в Курске

Фото: пресс-служба правительства Курской области Физкультурно-спортивный комплекс «Спартак» в Курске

Фото: пресс-служба правительства Курской области

Кто подал единственную заявку на участие в торгах, не раскрывается. Новый тендер пока не объявляли.

Начальная цена контракта составляла 202,2 млн руб. Средства на обновление здания планировали выделить из областного бюджета.

Общая площадь физкультурно-спортивного комплекса составляет 1,7 тыс. кв. м. В здании 1963 года строительства три этажа. Оно рассчитано на 400 человек. Здесь проводятся занятия по футболу, баскетболу, флорболу, боксу, волейболу, а также тяжелой атлетике. Согласно документации закупки, подрядчику предстояло отремонтировать не только само здание и спортинвентарь, но и прилегающую территорию: футбольное поле, сектор для легкой атлетики, трибуны, зоны отдыха. Работы нужно было выполнить до конца 2026 года.

Здание «Спартака» приобрели в региональную собственность в 2022 году после многочисленных жалоб жителей на его состояние экс-главе Курска Виктору Карамышеву. Тогда же городской комитет по спорту и физической культуре собирался разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию спорткомплекса. Была проведена строительно-техническая экспертиза, в ходе которой выявили дефекты и повреждения конструктивных элементов здания и инженерного оборудования.

Алина Морозова