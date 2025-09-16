Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 6 августа

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) во время торгов 16 сентября опустился ниже 2800 пунктов. Такой показатель в последний раз фиксировали 6 августа.

В 12:50 мск индекс Мосбиржи составил 2784 пункта. Общее изменение к закрытию предыдущего дня — около -0,82%. Лидеры снижения — акции «Банка ВТБ» (-1,50%), ПАО «Газпром» (-1,22%), «Яндекса» (-1,18%), «Лукойла» (1,04%) и других компаний.

12 сентября российский фондовый рынок резко отреагировал на решение Центробанка снизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых. За несколько минут индекс Мосбиржи снизился почти на 1,5% — до отметки 2865 пунктов.