ЮГК назначила дату избрания нового совета директоров

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) назначило на 14 ноября внеочередное собрание акционеров. В этот день планируется избрать новый состав совета директоров. Информация об этом размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

До 24 сентября также определят лиц, которые смогут участвовать в общем собрании акционеров.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ активов компаний, принадлежащих вице-спикеру законодательного собрания региона Константину Струкову, его дочери и еще пяти лицам, в том числе Сергею Евтееву. Среди изъятого имущества — акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% уставного капитала ООО «Управляющая компания “ЮГК”»

15 июля ООО «УК ЮГК» перешло под управление Федерального агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Ольга Воробьева