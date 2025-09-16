Reuters: экспорт китайской стали поставит рекорд в этом году

Объем экспорта стали Китаем в этом году будет рекордным, несмотря на растущие торговые барьеры. По оценкам 11 аналитиков, опрошенных агентством Reuters, экспорт по итогам года вырастет на 4–9%, до 115–120 млн тонн.

По мнению экспертов, рост экспорта в этом году показывает, что китайские производители ожидают усиление торговых барьеров и стараются продать как можно больше стали уже сейчас.

С 2024 года в отношении китайской стали и продукции из нее введены 54 ограничения, включая пошлины, отмечают специалисты платформы China Trade Remedies Information. Это больше, чем за пять лет с 2019 по 2023 год. При этом ЕС объявил, что рассматривает введение ограничений на экспорт китайской стали, а Мексика анонсировала повышение пошлин на нее.

Алена Миклашевская