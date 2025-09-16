Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Это всегда эпатаж и точно продуманная маркетинговая акция»

Дмитрий Буткевич — о ситуации вокруг последней работы Бэнкси

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как в Великобритании восприняли удаление мурала на здании Королевского суда.

Фото: @banksy

Фото: @banksy

Я очень люблю творчество Бэнкси, а также образ подачи его произведений искусства. Это всегда эпатаж и точно продуманная маркетинговая акция. Вот и сейчас новая фреска его авторства, изображающая судью, который замахнулся на лежащего на земле протестующего, появилась на внешней стене здания Королевского суда в Лондоне 8 сентября. На черно-белом трафаретном изображении на плакате демонстранта — красная отметина, напоминающая кровь. Рисунок был нанесен на здание суда, которое, как пишет западная пресса, «считается одним из самых безопасных мест в Великобритании». Вскоре после того как Бэнкси опубликовал изображения фрески в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), настенную роспись закрыли и взяли под охрану сотрудники службы безопасности.

Как Бэнкси бросил перчатку правосудию

А уже утром 10 сентября последняя по времени подтвержденная работа художника исчезла после того, как мужчина в маске отскреб изображение со стены. Рядом при этом стояли двое полицейских. Представитель Министерства юстиции Великобритании сообщил в прессу в электронном письме, что изображение было уничтожено, поскольку Королевский суд является охраняемым зданием в соответствии с британскими законами о культурном наследии и судебная служба «обязана сохранять первоначальный облик».

По мнению поклонников художника (а их немало) и местных жителей, опрошенных газетой «Guardian», выбранное Бэнкси изображение является отсылкой к недавним арестам на пропалестинской акции протеста, прошедшей в Лондоне 6 сентября. Во время демонстрации против запрета протестной группы Palestine Action полиция задержала почти 900 человек. Правовая организация Good Law Project, которая сняла на видео процесс удаления мурала и также, понятное дело, выступает против запрета группы Palestine Action, опубликовала фотографии процесса разрушения в социальных сетях с подписью: «Суд стирает мурал Бэнкси так же, как он стирает наше право на протест». Правозащитники продолжают: «Заставить произведение искусства замолчать ради подавления протеста? Возможно, это уже слишком близко к сердцу».

Дмитрий Буткевич

Всемирно неизвестный художник

Работа Бэнкси в зоопарке. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси в зоопарке. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Hollie Adams

Граффити Бэнкси в Чарльтоне. Лондон, Великобритания

Граффити Бэнкси в Чарльтоне. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Работа Бэнкси на полицейской будке. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси на полицейской будке. Лондон, Великобритания

Фото: Emily Pennink / PA / AP

Работа Бэнкси на Эджвер-роуд. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси на Эджвер-роуд. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

Граффити Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar. Лондон, Великобритания

Граффити Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Toby Melville

Работа Бэнкси на спутниковой антенне на крыше магазина в Пекхэме. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси на спутниковой антенне на крыше магазина в Пекхэме. Лондон, Великобритания

Фото: Jordan Pettitt / PA / AP

Работа Бэнкси в Шордиче. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси в Шордиче. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Граффити Бэнкси в Фулхэме. Лондон, Великобритания

Граффити Бэнкси в Фулхэме. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Работа Бэнкси в Кью. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси в Кью. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Toby Melville

Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Фото: AP

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby&#39;s в октябре 2018 года

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby's в октябре 2018 года

Фото: Getty Images for Sotheby's

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Фото: Tolga Akmen / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

Фото: AP / Michel Spingler

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Фото: Simon Chapman / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Фото: Reuters

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

Фото: Reuters

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

Фото: Reuters

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

Фото: AP / Frank Augstein

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Фото: Reuters

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

«11 сентября». Нью-Йорк, США

«11 сентября». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Фото: Reuters

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

Фото: AP / Chris Pizzello

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

Фото: Reuters

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

Фото: AP / Muhammed Muheisen

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

Фото: Reuters

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

Фото: Reuters

