Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как в Великобритании восприняли удаление мурала на здании Королевского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @banksy Фото: @banksy

Я очень люблю творчество Бэнкси, а также образ подачи его произведений искусства. Это всегда эпатаж и точно продуманная маркетинговая акция. Вот и сейчас новая фреска его авторства, изображающая судью, который замахнулся на лежащего на земле протестующего, появилась на внешней стене здания Королевского суда в Лондоне 8 сентября. На черно-белом трафаретном изображении на плакате демонстранта — красная отметина, напоминающая кровь. Рисунок был нанесен на здание суда, которое, как пишет западная пресса, «считается одним из самых безопасных мест в Великобритании». Вскоре после того как Бэнкси опубликовал изображения фрески в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), настенную роспись закрыли и взяли под охрану сотрудники службы безопасности.

А уже утром 10 сентября последняя по времени подтвержденная работа художника исчезла после того, как мужчина в маске отскреб изображение со стены. Рядом при этом стояли двое полицейских. Представитель Министерства юстиции Великобритании сообщил в прессу в электронном письме, что изображение было уничтожено, поскольку Королевский суд является охраняемым зданием в соответствии с британскими законами о культурном наследии и судебная служба «обязана сохранять первоначальный облик».

По мнению поклонников художника (а их немало) и местных жителей, опрошенных газетой «Guardian», выбранное Бэнкси изображение является отсылкой к недавним арестам на пропалестинской акции протеста, прошедшей в Лондоне 6 сентября. Во время демонстрации против запрета протестной группы Palestine Action полиция задержала почти 900 человек. Правовая организация Good Law Project, которая сняла на видео процесс удаления мурала и также, понятное дело, выступает против запрета группы Palestine Action, опубликовала фотографии процесса разрушения в социальных сетях с подписью: «Суд стирает мурал Бэнкси так же, как он стирает наше право на протест». Правозащитники продолжают: «Заставить произведение искусства замолчать ради подавления протеста? Возможно, это уже слишком близко к сердцу».

Дмитрий Буткевич