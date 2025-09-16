«Поместить себя в места детства и юности пользователи пытаются и онлайн»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о тренде на «путешествие в детство» и о том, как его можно воплотить в бизнес-идею.

«Путешествие в детство» стало востребованной услугой. Именно так: один из очевидных трендов 2025 года, по оценкам разных участников рынка, это ностальгические поездки. Все чаще миллениалы, вступающие в средний возраст, и зумеры, которые активно проживают взросление, осознают, как здорово и безмятежно было в детстве. Нынешние взрослые стремятся вновь обрести эти ощущения и отправляются по местам, где бывали раньше, повторяя семейные поездки. В исследовании Hilton о трендах на текущий год говорилось, что 58% туристов в мире возвращаются в места, где бывали в детстве. Тенденция заметна в соцсетях: крупные инфлюенсеры, много лет живущие в США, например, внезапно приезжают в крохотную заросшую деревню где-то в глубине Польши. Естественно, публика наблюдает сильные эмоции, проживает вместе с автором трогательных видео: ностальгию и сопричастность.

Люксовые отели во всем мире тем временем применяют этот лейтмотив в своих промокампаниях, мол, «возрождение легенды» или «роскошь старой школы». Так они напоминают своей аудитории о самых счастливых каникулах десятки лет назад. Новые места размещения и локации тоже используют ностальгические настроения для извлечения выгоды и повышения лояльности. Даже если старые объекты из детских воспоминаний были реконструированы, они просто обязаны сохранить винтажный налет, способный возродить воспоминания.

Поместить себя в места детства и юности пользователи интернета пытаются и онлайн: в TikTok есть тренд под названием Somewhere on Google Maps. Блогеры находят на виртуальных картах свои улицы, школы, обшарпанные пятиэтажки и устраивают своим подписчикам цифровые экскурсии. Не могу не заметить, что при всей распространенности и очевидности тренда мне не удалось найти туристические услуги в этой нише. А что если я, правда, хочу совершить тур по местам, где проводила отпуска моя семья или мои родители на выцветших фотографиях? Да, есть генеалогический туризм по местам предков, с уклоном в историю. А можно же и романтический предложить так, чтобы слезы наворачивались и контент-мейкеры сопровождали. Вот вам и бизнес-ниша.

Яна Лубнина