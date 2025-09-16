Представители партии «Единая Россия» получили 21 мандат в Воткинской гордуме

Партия «Единая Россия» (ЕР) получила 21 мандат из 25 в Воткинской гордуме, сообщил во «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев. Первое заседание муниципального парламента в новом составе запланировано на 29 сентября.

Представители ЕР победили во всех 13 одномандатных округах. По муниципальным спискам распределение голосов следующее: ЕР — 61,16%; КПРФ — 11,12%; ЛДПР — 9,54%; «Новые люди» — 7,68%; «Справедливая Россия» — 7,38%. В результате ЕР получила по спискам восемь мест в гордуме, остальные партии — по одному.

Напомним, по итогам прошедших выборов в городскую думу Ижевска «Единая Россия» усилила свои позиции по сравнению с выборами в 2020 году — с 39,27% до 53,55% и одержала победу в 23 из 25 одномандатных округов. Второе место заняла ЛДПР, потерявшая около 2 процентных пунктов в сравнении с теми выборами. «Новые люди» представлены в муниципальном парламенте впервые. В новом созыве городской думы Ижевска будет пять фракций.

Полина Сичинава