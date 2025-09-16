Bloomberg: G7 нужно две недели для подготовки новых антироссийских санкций

Власти государств G7 планируют завершить работу над новым пакетом санкций против России за две недели. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Евросоюз ранее отложил принятие 19-го пакета собственных санкций, чтобы соответствовать решениям G7.

США оказывают давление на европейские страны, требуя от них ввести 100-процентные пошлины на товары из Индии и Китая за приобретение государствами российской нефти. За это Белый дом обещает союзникам из Европы, что введет «серьезные» санкции против России.

Bloomberg отмечает, что решение о введении тарифов против Индии и Китая затруднительно для ЕС, так как многие страны, включая Германию, зависят от этих экспортных рынков.

Другое условие президента США Дональда Трампа к Европе — полный отказ от российской нефти — также сейчас прорабатывается Евросоюзом. Издание Politico сообщило, что перенос принятия 19-го пакета связан с попытками организации уговорить Венгрию и Словакию «снизить зависимость от российской нефти».

ЕС планировал представить 19-й пакет санкций против России 15 сентября. Bloomberg сообщал, что он должен был коснуться около полудюжины российских банков и энергетических компаний, а также систем платежей, кредитных карт и криптовалютных бирж.