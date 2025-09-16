Движение по петербургской дамбе ограничили из-за дорожного ремонта до 15:00

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных ограничениях при движении по дамбе. Они вводятся в связи с продолжающимся ремонтом дорожного полотна на мосту водопропускного сооружения В-6 КМ139+800 внешнего кольца КАД.

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

Как уточнили в КЗС, на период проведения работ 16 сентября до 15:00 перекрыто движение по двум полосам — проехать можно только по одной.

Водителей просят соблюдать осторожность, следовать указаниям временных дорожных знаков, соблюдать скоростной режим и учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.

Андрей Цедрик