Умерла лауреат «Золотого глобуса» актриса Пэт Кроули

Американская актриса Пэт (Патрисия) Кроули умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года, пишет Deadline. Смерть наступила по естественным причинам, сообщил ее сын, исполнительный вице-президент Sony Pictures Entertainment Джон Хукстраттен.

Пэт Кроули родилась 17 сентября 1933 года в Пенсильвании. Дебютировала в спектакле «Южный акцент» на Бродвее в 1950 году, однако широкую известность получила только с началом съемок на телевидении. В 1960-х годах актриса играла главную роль в ситкоме «Пожалуйста, не ешьте маргаритки». За роли в фильмах «Навеки женщина» и «Деньги из дома» получила премию «Золотой глобус» в номинации «Новая звезда».

Более 60 лет Пэт Кроули снималась в кино и телешоу — всего сыграла более 100 ролей. Принимала участие в съемках сериалов «Ангелы Чарли», «Гавайи 5.0», «Она написала убийство», «Фрейзер», «Зачарованные», «Друзья». Последняя роль была в фильме «Монт-Рив» 2012 года.