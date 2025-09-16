Кассационный суд отказался оправдать бывшую новосибирскую судью по делу о взятке

Бывшая новосибирская судья Марина Сальникова, отбывающая внушительный срок за взятку, не смогла в очередной раз оспорить приговор. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без удовлетворения ее жалобу. В ней Марина Сальникова просила производство по делу прекратить, а ее — оправдать.

Как указывается в материалах следствия, в 2022 году мировой судье Марине Сальниковой поручили вести дело о незаконной охоте. Обвиняемый, житель Омской области, застреливший на охоте косулю, неоднократно не являлся на заседания. После этого судья заочно изменила ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и объявила в федеральный розыск.

Согласно версии СКР, судья через адвоката потребовала от обвиняемого в браконьерстве 3 млн руб. за отмену ареста и прекращение дела. В марте 2023 года судья получила от адвоката первую часть взятки в размере 1,5 млн руб. Ее действия зафиксировали сотрудники УФСБ. В начале 2025 года ей вынесли приговор. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет заключения) ей назначили 11,5 года колонии и штраф 12 млн руб. В последующем апелляционная инстанция снизила ей срок заключения до восьми лет, штраф — до 9 млн руб. Вину Марина Сальникова не признала.

Илья Николаев