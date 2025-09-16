На Дону частные дамбы перекрыли водоснабжение Новошахтинска и Красного Сулина

Резкое падение уровня воды в Соколовском водохранилище происходит из-за незаконных действий населения. Об этом сообщает «161.ru» со ссылкой на первого зампредседателя заксобрания Ростовской области Сергея Михалева.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации эксперта, водохранилище снабжает водой шахтерские территории — Новошахтинск и Красный Сулин. Оно было построено в 1950-е годы как временный источник водоснабжения для развития шахт. Тогда его наполняли р. Кундрючья и сточные воды от шахт, каждая из которых перекачивала в среднем 450-500 куб. м воды в час. После закрытия шахт в Ростовской области вода поступает только с трех предприятий в Луганской Народной Республике. Сегодня водохранилище питается в основном р. Кундрючьей.

«Уровень воды в источнике ежегодно снижается. Выяснилось, что все существовавшие природные притоки перегорожены незаконными дамбами, насыпями, прудами. Всего насчитали более 100 перекрытых естественных притоков. Планировалось уничтожить все эти сооружения, но возникли сложности»,— пояснил господин Михалев.

По словам чиновника, летом 2025 года ситуация с водоснабжением на шахтерских территориях стала особенно острой. Однако проблема была связана не только с обмелением водохранилища, но и с многочисленными авариями на сетях. Системы водоснабжения там находятся в еще более неудовлетворительном состоянии, чем в Ростове.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что руководитель региона Юрий Слюсарь пообещал начать капитальный ремонт Гундорово-Гуковского водовода в 2026 году.

Валентина Любашенко