Итальянский горнолыжник погиб после падения на тренировке

Итальянский горнолыжник Маттео Францозо погиб на 26-м году жизни от травм, полученных после падения на тренировке. Об этом сообщает агентство ANSA.

По информации источника, инцидент произошел в субботу во время тренировки на склоне Ла-Парва (Чили). Францозо неудачно совершил прыжок на первом трамплине. Он пролетел через два ряда сеток и ударился об ограждение, расположенное в 6-7 метрах от трассы. Спортсмена экстренно доставили на вертолете в ближайшую больницу и поместили в отделение интенсивной терапии, затем ввели в искусственную кому и провели интубацию. Организм Францозо не справился с последствиями черепно-мозговой травмы и вызванного ею отека мозга. Он скончался 15 сентября.

Маттео Францозо 17 раз участвовал в этапах Кубка мира. Его лучшим результатом в общем рейтинге было 154-е место в 2025 году. 16 сентября ему исполнилось бы 26 лет.

Таисия Орлова