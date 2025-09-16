«Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир в квартале «Тихий центр»

Компания «Синара-Девелопмент» объявила о старте продаж квартир в жилом квартале «Тихий центр» в Екатеринбурге. Он будет возводиться в несколько очередей и разместится в границах улиц Челюскинцев – Беринга – Героев России. Ввод в эксплуатацию первых трех секций запланирован на IV квартал 2027 года.



Местоположение «Тихого центра» – безусловное преимущество проекта, в шаговой доступности расположены учебные заведения, лучшие рестораны города и театры. Всего в 10 минутах неспешной прогулки находятся Харитоновский сад, Литературный квартал, стадион «Динамо», парк УрГУПС и Октябрьская площадь.

В домах продуманы удобные и функциональные планировки, в том числе для студий. В квартирах предусмотрены мастер-спальни с отдельными гардеробными и ванными комнатами. Для удобства жителей также спроектированы ниши для шкафов и прачечные. Высота потолков на типовых этажах составит 2,7 метров, а на верхних – 3 метра. Впечатляющие виды на город откроются благодаря моллированным (радиусным) и панорамным окнам.

В подъездах планируется установка дверей с автоматическим открыванием. Также в комплексе смонтируют пятиступенчатую систему очистки воды, удаляющую механические примеси, соли железа, органические и неорганические загрязнения. Улучшенная система вентиляции обеспечит эффективную циркуляцию воздуха и комфортный микроклимат.

В квартирах будет выполнена чистовая отделка в скандинавском стиле: на полу уложен ламинат 32 класса, на стенах – обои на флизелиновой основе повышенной прочности, а на потолке – затирка цементными смесями с последующей окраской белой водно-дисперсионной краской.

Через квартал «Тихий центр» протянется пешеходный променад с ресторанами и кофейнями, супермаркетами и бутиками, что придаст уличному пространству особую атмосферу. В инфраструктуре квартала запроектированы рекреационные зоны: площадь для проведения досуга и праздников, детские игровые комплексы и лаунж-секторы с шезлонгами. По периметру пройдут беговая и велосипедная дорожки. Для жителей, имеющих автомобиль, будет построен подземный паркинг.

«Жилой квартал «Тихий центр» символизирует наш подход к девелопменту – создание пространства, где каждый элемент работает на комфорт. Это уникальное предложение для Екатеринбурга: жизнь у воды, в самом центре города, но при этом в атмосфере тишины и уюта. Это не просто жилье, это приглашение к безмятежной жизни, где жильцы смогут найти свое «тихое счастье», но при этом быть в центре всех городских событий», – отметил коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Разрешение на строительство: 66-41-246-2025. Подробности в офисе продаж и на sinara-development.ru.

