На реорганизацию образования в Ярославле направят 40 млн рублей

Мэрия Ярославля выделит на мероприятия, связанные с реорганизацией муниципальных образовательных учреждений, 21,8 млн руб. в 2025 году и 18 млн руб. в 2026 году. Соответствующие данные отражены в пояснительной записке к проекту внесения изменений в городской бюджет, который будет рассмотрен на заседании муниципалитета.

Эти деньги пойдут на слияние информационных баз отдельных учреждений в единую базу формируемых образовательных комплексов и центров дополнительного образования детей, размещение их на сервере отрасли «Образование» и цифровизацию бухгалтерского учета.

Напомним, что в июне 2025 года мэр Артем Молчанов подписал постановления о реорганизации школ города в образовательные комплексы с присоединением к ним детских садов. Список объединяемых учреждений публиковал «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова