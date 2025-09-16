Люксембург признает Палестину на Генеральной Ассамблее ООН

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и глава МИДа Ксавье Беттель объявили парламентской комиссии о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает люксембургский телеканал RTL. Мероприятие пройдет 23 сентября в Нью-Йорке.

Люк Фриден Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель Фото: Jeenah Moon / Reuters

Телеканал уточняет, что вопрос признания Палестины в Люксембурге обсуждается уже долгое время. В стране ждали «подходящего момента». Господин Фриден заявил, что принятое решение поддерживает весь кабинет министров.

По данным RTL, после того как в понедельник было озвучено решение о признании арабского государства, у здания Палаты представителей Люксембурга прошел митинг сторонников Палестины, одобряющих решение правительства. Также в стране проходили протесты против недавнего заявления Комиссии по надзору за финансовым сектором о размещении в герцогстве израильских государственных облигаций.

Ранее о возможности признания Палестины на сентябрьской Генеральной Ассамблее ООН заявляли во Франции, Бельгии, Канаде и Великобритании. Так международное сообщество реагирует на действия израильской армии в секторе Газа. Вместе с тем западные политики выдвигают требования и к палестинскому движению «Хамас», которое сейчас контролирует анклав. Среди них — разоружение и освобождение оставшихся израильских заложников.

