В автосалонах Петербурга зафиксировали дефицит новых автомобилей Solaris HS

В дилерских центрах Санкт-Петербурга на сегодняшний день предлагается лишь 15 автомобилей Solaris HS. Все они 2024 года выпуска. Автомобилей 2025 года в наличии нет, обратил внимание специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

В настоящий момент данную модель можно найти в автосалонах только трех холдингов, тогда как в целом бренд в Петербурге представляют пять дилерских групп.

По информации автоэксперта Дениса Гаврилова, за июль-август текущего года в городе было продано чуть более десяти автомобилей Solaris HS при общем объеме реализации марки за этот период в 300+ машин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июле 2025 года продажи бренда Solaris в России выросли на 69% и достигли рекордных показателей.

Андрей Цедрик