В Ростовской области поздние зерновые убраны на 24,6 тысячи гектаров

В Ростовской области аграрии убрали поздние зерновые культуры на площади 24,6 тыс. га (16,1% от запланированных 152,8 тыс. га) при валовом сборе 32,8 тыс. тонн. Об этом в ответе на официальный запрос «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации ведомства, донские фермеры отдают предпочтение сортам мягкой озимой пшеницы: «Шеф», «Донская Степь», «Юбилей Дона», «Раздолье», «Матрица», «Приазовье». В 2025 году в «Госреестр» включили еще два новых сорта — «Василич» и «Разгуляй». Первый можно выращивать в пяти климатических зонах, второй подходит для трех регионов.

«По состоянию на 16 сентября масличные культуры собраны с 341,3 тыс. га — треть от плановых 1024,1 тыс. га. Валовой сбор составил 269,5 тыс. тонн. В южных районах области наиболее продуктивными остаются среднеспелые формы подсолнечника с периодом вегетации 100-110 дней»,— пояснили «Ъ-Ростов» в ведомстве.

В регионе продолжается уборка сахарной свеклы. Корнеплод собран с площади 4,7 тыс. га — 26,1% от плана в 17,9 тыс. га. Валовой сбор достиг 54,8 тыс. тонн.

Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области площадь посевов сахарной свеклы сократилась до 17,6 тыс. га в 2025 году против 20,6 тыс. га в 2024 году.

Валентина Любашенко