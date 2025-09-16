В «Охта Парке» пройдет ключевое деловое событие Северо-Запада

18 сентября на всесезонном курорте «Охта Парк» соберутся ведущие представители бизнеса, науки и власти в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’25 — одного из ключевых деловых событий Северо-Запада. Повестка форума включает вопросы стратегического развития экономики региона и актуальные меры поддержки предпринимательства, включая туристическую отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 18 сентября на всесезонном курорте «Охта Парк» соберутся ведущие представители бизнеса, науки и власти. Слева направо: директор ГКУ «АЭРЛО» с 2020 года, общественный представитель АСИ в Ленинградской области по направлению «Предпринимательство и технологии» Анастасия Михальченко, управляющий партнер и генеральный директор всесезонного курорта «Охта Парк» Геннадий Мусиенко и председатель комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков Фото: Пресс-служба курорта «Охта Парк» Повестка форума включает вопросы стратегического развития экономики региона Фото: Пресс-служба курорта «Охта Парк» Следующая фотография 1 / 2 18 сентября на всесезонном курорте «Охта Парк» соберутся ведущие представители бизнеса, науки и власти. Слева направо: директор ГКУ «АЭРЛО» с 2020 года, общественный представитель АСИ в Ленинградской области по направлению «Предпринимательство и технологии» Анастасия Михальченко, управляющий партнер и генеральный директор всесезонного курорта «Охта Парк» Геннадий Мусиенко и председатель комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков Фото: Пресс-служба курорта «Охта Парк» Повестка форума включает вопросы стратегического развития экономики региона Фото: Пресс-служба курорта «Охта Парк»

«Мы являемся драйвером развития туризма в регионе, но ставим еще более амбициозные цели — стать лидерами в стратегии по развитию туризма в стране. Это требует колоссальных инвестиций: в обучение и развитие персонала, совершенствование IT- и AI-технологий, постоянное повышение качества сервиса и реализацию масштабных социальных проектов. Все это невозможно без прямого и конструктивного диалога с властями»,— подчеркивает Геннадий Мусиенко, управляющий партнер и генеральный директор всесезонного курорта «Охта Парк».

За последний год «Охта Парк» принял более миллиона гостей, построил и модернизировал свыше 20 туристических и спортивных объектов, в том числе социальных, среди них бесплатные для населения трасса для беговых лыж, протяженностью 3,5 км, легкоатлетический стадион с футбольным полем, волейбольная и баскетбольная площадки, памп-трек. Курорт круглогодично обеспечивает рабочие места для более чем 1000 сотрудников. Важным направлением остаются социально значимые инициативы, в которых приняли участие свыше 20 тыс. человек.

«Сегодня бизнес немыслим без социальной ответственности, и в этом смысле наш курорт успешно реализует целый ряд проектов. Мы оказываем поддержку школьникам, ветеранам спорта, детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, а также профессиональным спортсменам. Только прошлой зимой три тысячи ребят бесплатно посетили наш каток в рамках оздоровительной программы»,— рассказал Геннадий Мусиенко.

Курорт «Охта Парк» активно инвестирует в развитие, а стратегия непрерывных улучшений лежит в основе управленческой модели. В июне на Петербургском международном экономическом форуме курорт заключил соглашение с правительством Ленинградской области о социально-экономическом сотрудничестве на сумму 10 млрд рублей сроком на пять лет. Частные инвестиции курорта направлены на строительство современного плавательного комплекса, расширение лыжных трасс и веломаршрутов, создание новых рекреационных зон и внедрение интеллектуальных сервисов, которые сделают отдых гостей еще комфортнее и технологичнее.

Форум BRIEF’25 создает платформу для диалога между бизнесом и государственными властями, позволяя обсудить инвестиционные проекты, ускорить их реализацию и получить экспертные рекомендации. В программе — заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области с участием губернатора Ленинградской области, торжественная церемония подписания соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и молодежный трек «Кадры решают: маршрут построен».

АО «Компания «Колос»