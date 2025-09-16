Челябинский механический завод построил цех для выпуска кранов-манипуляторов

АО «Челябинский механический завод» построило новый цех для производства краноманипуляторных установок. Комплекс позволит выпускать от 800 до 1500 изделий в год. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития промышленности Челябинской области.

Строительство цеха площадью 12,5 тыс. кв. м шло три года. Новая площадка включает заготовительный и сварочный участки, центр мехобработки, окрасочный комплекс, участки для сборки и испытаний, робототехнический комплекс для сварки крупногабаритных деталей и узлов машин. В цехе планируют производить и выпускать L- и Z-образные краноманипуляторные установки разной грузоподъемности с последующим монтажом на транспортные средства.

«Новый цех поможет решить сразу несколько задач. Во-первых, расширить перечень выпускаемой продукции и предложить покупателям новые виды конкурентоспособной востребованной техники. Во-вторых, мы повышаем локализацию производства деталей и закрываем собственную потребность в комплектующих, которые раньше покупали за рубежом. В-третьих, новые производственные мощности дают нам возможность работать и для сторонних заказчиков, в том числе дорабатывать машины под их цели», — прокомментировал генеральный директор АО «ЧМЗ» Петр Вагин.

Ольга Воробьева