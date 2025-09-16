Губернатор Ставропольского края не подтвердил атаку БПЛА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что сегодня ночью БПЛА не приближались к границам региона. Минобороны в своей утренней сводке писало, что над регионом было уничтожено 18 дронов. Позднее министерство уточнило, что силы ПВО сбили их в Саратовской области.

Господин Владимиров заверил, что власти края находятся «в тесном взаимодействии с военными», и в случае возникновения угрозы атаки «обмен данными происходит мгновенно». «Сейчас все было тихо. Информация, которая вызвала в нашем крае резонанс, уже уточнена»,— прокомментировал он в Telegram.

В предыдущий раз Ставропольский край подвергся атаке месяц назад, 16 августа. Тогда над его территорией силы ПВО сбили девять БПЛА, обошлось без жертв и разрушений на земле.