В Курганской области сотрудницу администрации округа осудили по делу о пожарах

Кетовский районный суд признал руководителя Введенского территориального отдела администрации Кетовского округа Елену Трубину виновной в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), приведшей к гибели местной жительницы во время пожара в деревне Логоушка в 2023 году, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Суд установил, что днем 27 апреля 2023 года в деревне Логоушка быстро распространился огонь из-за сухой и жаркой погоды и сильного ветра. Пожар уничтожил имущество местных жителей, более 100 человек признали потерпевшими. Кроме того, в одном из домов погибла пенсионерка. Суд установил, что Елена Трубина не обеспечила деревню первичными мерами безопасности, во время действия особого противопожарного режима не приняла меры к созданию специализированных барьеров у границ населенного пункта, своевременной уборке мусора и сухой растительности, а также к покосу травы.

Начальнице Введенского территориального отдела назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой исполнения до достижения ее ребенком 14 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 апреля 2023 года огонь охватил 20 домов в деревне Логоушка, площадь пожара выросла с 2,5 тыс. кв. м до 6 тыс. кв. м. В тот же день при разборе завалов обнаружили погибшую. Полностью ликвидировать возгорание удалось 29 апреля. Предварительной причиной пожара называли искры от проезжавшего тепловоза.

Виталина Ярховска