Все главы районов Самары стали сотрудниками городской администрации

Все главы районов Самары сегодня, 16 сентября, приняты на работу в городскую администрацию. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

«Если кто-то из глав в ближайшее время поймет, что не справляется – пойму и приму его решение. Но я посоветовал бы не делать поспешных выводов – впереди много интересной работы на благо областного центра, и максимально понятная и прозрачная система управления городом»,— написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Вчера в горадминистации сообщили, что в Самаре завершена реорганизация системы местного управления. Процедура преобразования районов в подразделения городской администрации разработана в соответствии с федеральным и областным законодательством. Девять районов, существовавших в статусе самостоятельных муниципальных образований, вновь стали частью городской администрации.

Сабрина Самедова