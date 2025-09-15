В Самаре закончена реорганизация системы МСУ

В Самаре завершена реорганизация системы местного управления. С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов. Со вторника они перейдут в штат городской администрации и возглавят администрации территориальных органов. Об этом сообщает мэрия.

Процедура преобразования районов в подразделения городской администрации разработана в соответствии с федеральным и областным законодательством. Девять районов, существовавших в статусе самостоятельных муниципальных образований, вновь стали частью городской администрации. Структуры и штатные расписания утверждены, сотрудники продолжат работу.

В марте 2025 года депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О преобразовании городского округа Самара Самарской области», который отменил двухуровневую систему управления, действовавшую с 2015 года. Глава Самары Иван Носков утверждает, что новая система управления будет более четкой и прозрачной.

Георгий Портнов