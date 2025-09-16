«Кто оседлает "правую волну"?»

Кандидаты «Альтернативы для Германии» будут бороться за посты бургомистров в трех крупнейших городах на западе ФРГ. Во второй тур выборов мэров представители правой партии вышли в Гельзенкирхене, Дуйсбурге и Хагене. В этих регионах проживает больше избирателей, чем в Восточной Германии, где АдГ имеет самую высокую поддержку. А во Франции власти ожидают 18 сентября более массовые акции протеста, чем на прошлой неделе. Одним из организаторов станет в том числе «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о последствиях роста популярности крайне правых партий в ключевых странах Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Местные выборы, состоявшиеся в крупнейшей федеральной земле Германии Северный Рейн—Вестфалия, принесли сенсационный и весьма неприятный для властей ФРГ итог. Крайне правая, внесистемная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) почти втрое улучшила свой результат, достигнутый на предыдущих выборах пять лет назад. Было 5%, сейчас — почти 15%. Казалось бы, ничего критического для традиционных политических сил не случилось. Партия христианских демократов (ХДС), традиционно доминирующая в этой земле, сохранила лидирующие позиции, отступив лишь чуть-чуть и набрав треть голосов. Ее партнеры по правящей в Берлине коалиции — социал-демократы — заняли второе место с 22%. В сумме у них большинство, а АдГ как была, так и осталась в глухой оппозиции.

Вроде бы все так, и волноваться пока не о чем. Но здесь важна тенденция. Дело в том, что Северный Рейн—Вестфалия, где живет 22% населения Германии и где находятся такие важнейшие города, как Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург, Эссен и Дортмунд, никогда не была вотчиной АдГ и традиционно считалась оплотом системных политических сил. Крайне правая «Альтернатива для Германии», как и крайне левая «Линке», имеют свою электоральную базу на востоке страны, в пяти федеральных землях, когда-то входивших в ГДР. Там АдГ в последние годы, как правило, выигрывает выборы, и это никого уже не удивляет. И «Линке», к слову, выступает вполне успешно. Но на земли Западной Германии эти тенденции до сих пор не распространялись. Однако выборы в Северном Рейне—Вестфалии показали, что ситуация меняется. АдГ отныне входит в тройку ведущих политических сил в этой земле, «Линке» также заметно улучшила свой результат, преодолев пятипроцентный барьер.

Для правительства канцлера Мерца эти выборы были первым тестом после прихода к власти в мае этого года, и он оказался провален в самом надежном, казалось бы, месте — электоральной вотчине христианских демократов.

И как тут не вспомнить недавние тревожные публикации в европейских СМИ, когда данные опросов общественного мнения сразу в трех ключевых государствах Европы — Франции, Великобритании и Германии — показали лидерство крайне правых партий. В Пятой республике на первом месте, причем с заметным отрывом от преследователей идет «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В Британии — партия «Реформировать Соединенное Королевство» Найджела Фараджа. В Германии — всё та же АдГ, правда, идущая вровень с христианскими демократами. О чем это свидетельствует? Бесспорно, о кризисе традиционных партий, в политике которых избиратели все больше разочаровываются. Означает ли это, что уже завтра внесистемные силы придут в этих странах к власти? Здесь все далеко не столь однозначно. Во Франции политический кризис достиг такой остроты, что парламент может быть распущен в любой момент. В этом случае последуют внеочередные выборы, на которых партия Ле Пен — действительно на сегодня явный фаворит. В Великобритании, если бы выборы состоялись завтра, при действующей мажоритарной системе партия Фараджа почти наверняка набрала бы большинство и получила право сформировать кабинет. Проблема только в том, что находящиеся у власти лейбористы могут еще долго тянуть с выборами. Несмотря на падение популярности, в парламенте у них — уверенное большинство, и у оппонентов нет никакой возможности заставить власти пойти на внеочередные выборы, тем более при таком невыгодном раскладе, как сегодня.

Что касается Германии, то там, несмотря на рост рейтингов АдГ, шансы на ее приход к власти на федеральном уровне минимальны. Партия находится в «политическом гетто», ни одна из традиционных сил не станет вступать с ней в коалицию, а абсолютного большинства в Бундестаге «Альтернатива» ни при каком раскладе не завоюет. И еще один момент. Как скажется приход к власти в той или иной стране крайне правых на ее отношениях с Россией?

Несмотря на приверженность правых «традиционным ценностям», что, казалось бы, идеологически сближает эти силы с Кремлем, в реальности варианты возможны самые разные.

Свежий пример — итальянская правящая коалиция, где все три ее участника представляют крайне правый спектр. Тем не менее премьер Джорджа Мелони проводит в отношении Москвы гораздо более жесткий курс, чем ее левые и центристские предшественники, оказывает помощь Киеву и поддерживает все пакеты антироссийских санкций, которые обсуждаются в Евросоюзе. Так что универсальной формулы нет. Все зависит от конкретной страны, ее специфических условий и умения Москвы найти особый подход к ее политикам как слева, так и справа.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин