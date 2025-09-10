Французы недовесили властям фунт лиха

10 сентября Париж ожидал катастрофы — сторонники движения Bloquons tout! («Заблокируем всё!») должны были выйти на улицы и показать власти, почем фунт лиха. Ветеран протестов «желтых жилетов», корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов с трудом находил «горячие точки» столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активисты движения Bloquons tout! («Заблокируем всё!»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters Активисты движения Bloquons tout! («Заблокируем всё!»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

10 сентября было объявлено апокалипсисом в Париже и по всей Франции. Однако к вечеру стало ясно, что активисты движения Bloquons tout! («Заблокируем всё!») не смогли парализовать… примерно ничего. Несмотря на громкие заявления в соцсетях, реальных блокад стратегических объектов не произошло. 80 тыс. полицейских и жандармов, мобилизованных Министерством внутренних дел, действовали на опережение, рассеивая колонны протестующих и блокируя (вместо них) подходы к ключевым точкам столицы.

Главная энергия этого дня кипела не столько на улицах, сколько в чатах Telegram. Именно там участники координировали свои действия и выражали разочарование тем, что кровь не льется и пожары не горят. А владелец Telegram россиянин Павел Дуров, он же французский гражданин Paul du Rove, написал (не в подведомственном органе, а в соцсети X):

«Горжусь тем, что Telegram является инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар».

Каждое событие сверкало в его Telegram, как штурм Зимнего. Вот заблокировали двери лицея — и счастливые прогульщики сбежали с уроков. Вот компания под палестинским флагом пришла на Лионский вокзал и весомо, грубо, зримо перекрыла лестницу, ведущую в ресторан «Голубой поезд» (Train Bleu). Вот толпа манифестантов попыталась ворваться на Северный вокзал и помешать пассажирам, но получила жесткий отпор от полиции и отказалась от своих намерений, захватив раз уж не удалось вокзал, то хоть улицу по соседству.

Телеграфисты и телеграфистки ожидали столкновений и зрелищной «битвы за Париж», а не унылого стояния под дождем. Но в реальности мощные толпы так и не пришли в движение. В районе Шатле и на Больших бульварах силовики использовали слезоточивый газ, загоняя активистов в переулки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Заблокировать движению удалось немногое. Разве что меня. Точнее, мою покупку. В торговом центре в «Шатле—Ле-Аль» меня ждала кофеварка. Но поскольку вокруг бурлили страсти и слонялись манифестанты, в огромном Forum des Halles, стоящем на не менее масштабном транспортном узле, погасили свет, закрыли шторы и двери. Поезда и линии метро не встали, а только ускорились, поскольку перестали останавливаться. Я остался без кофе, что отчасти оправдывает раздраженный тон заметки.

Возле «Шатле—Ле-Аль» произошло самое зрелищное событие «блокировки страны» — запылал корейский ресторан Wafu Bar неподалеку от Forum des Halles. Огонь охватил фасад здания, увитый искусственными цветами. Пока непонятно, как он вспыхнул — из-за действий манифестантов или же по вине персонала, пока полиция гоняла демонстрантов. Стражи порядка эвакуировали посетителей и персонал, пожарные быстро справились с пламенем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

При этом властям пришлось не только тушить пожары в прямом смысле, но и отвечать на политические удары. Министр внутренних дел Брюно Ретайо обвинил ультралевых в перехвате движения и организации насилия. «Это не гражданская мобилизация, а акции групп, действующих в черном, с масками и капюшонами»,— заявил он.

Лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон в ответ написал в X: «Ретайо ищет провокации и любит репрессии. Будьте осторожны: он хочет телевизионных картинок насилия».

Сам Меланшон лично засветился среди протестующих в районе Шатле, утверждая, что «чувствует себя как рыба в воде» и, видимо, действительно снова ощутил себя юным студентом на мостовых 1968 года.

Для выражения протеста осталась только старая добрая площадь Республики, где уже много лет собираются недовольные, чтобы залезть на статую той самой Республики, испачкать ее краской и кричать лозунги вплоть до самого ужина. Сегодня демонстранты требовали смерти для капиталистов и президента и, наоборот, свободы для Палестины. Так продолжалось до тех пор, пока Париж не накрыл ливень, будто находившийся в сговоре с властями. Он смыл блокировщиков с площади не хуже полицейских водометов.

За исключением этого вечернего дождя, небо не обрушилось на землю, Франция не погрузилась в коллапс. Ожидание «революции» столкнулось с реальностью полицейских кордонов. 473 демонстранта были задержаны полицией по всей стране, где, по данным Министерства внутренних дел, вышло на улицы всего 175 тыс. участников. Мобилизация Bloquons tout! оказалась способной украсить полосы газет, но, скорее, показала пределы протеста «сентябристов», где виртуальная ярость не превращается в реальную силу.

Алексей Тарханов