Три человека погибли и 11 пострадали при атаках ВСУ на Черноземье за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали четыре региона Черноземья — Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области. По данным Минобороны, со стороны Украины было выпущено как минимум 78 БПЛА. Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью — 74. Еще восемь БПЛА ликвидировали над Курской областью, по одному — над Воронежской и Орловской.

Белгородскую область ВСУ атаковали с помощью как минимум 333 беспилотников и 168 боеприпасов. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате один человек погиб и 11 пострадали. Разрушения получили 59 жилых объектов и 50 транспортных средств, а также сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим».

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ночью 13 сентября над одним из районов Воронежской области сбили один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Оперштаб Курской области подтвердил данные оборонного ведомства, не уточнив информацию о последствиях атаки.

В Орловской области, по данным губернатора Андрея Клычкова, за прошедшие сутки ликвидировали один БПЛА. Днем 13 сентября глава региона сообщил, что при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Одно из них сдетонировало, из-за чего погибли трое сотрудников местного управления Росгвардии. Они будут посмертно представлены к госнаградам.

Алина Морозова