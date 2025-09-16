Сербия приняла во внимание заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что страны Евросоюза хотят организовать «сербский майдан» в республике. Посол Сербии в РФ Момчило Бабич сказал, что страна всегда внимательно следит за информацией от российских спецслужб, потому что считает их «самыми лучшими спецслужбами в мире».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момчило Бабич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Момчило Бабич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все, что говорит господин (директор СВР России Сергей.— “Ъ”) Нарышкин и его коллеги, для нас очень важно. Мы изучаем это и уважаем»,— сказал господин Бабич в интервью ТАСС. Он отметил, что среди стран ЕС есть и «дружественные и братские» Сербии государства, такие как Словакия, Венгрия, Кипр, Мальта. Поэтому страна не стремится обвинить все страны блока.

15 сентября СВР заявляла, что беспорядки в Сербии, которые продолжаются более девяти месяцев, связаны с «подрывной деятельностью» Евросоюза в стране. По версии ведомства, европейские страны хотят использовать годовщину трагедии 1 ноября в Нови-Саде для усиления протестов и изменения настроений среди сербов в свою пользу.