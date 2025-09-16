Бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова объявили в федеральный розыск

Бизнесмен из Екатеринбурга Александр Горбунов объявлен в розыск. Согласно официальной базе МВД, он разыскивается по статье уголовного кодекса, но по какой именно — не указано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф

Александр Горбунов, по данным Kartoteka.ru, является учредителем ряда компаний. Среди них: ООО «Уральская инвестиционная корпорация» (работает с 2004 года в сфере аренды и управления недвижимостью), ООО «Квестор» (в процессе банкротства, занималось оптовой торговлей), ООО «Орбита» (строительство жилых и нежилых зданий). Под его контролем с 2008 года через ООО «Стройоптторг» находился торговый комплекс «Академический», который включает авторынок и рынок по продаже стройматериалов.

В 2023 году сообщалось, что в рамках дела о вымогательстве ООО «База на Комсомольской» (комплекс нежилых помещений на Комсомольской ул., 73) сотрудники СКР и регионального УФСБ провели обыски в загородном коттедже и квартирах Александра Горбунова.

По данным следствия, актив принадлежал Михаилу Клоку, который отбывал в исправительной колоний №2 срок по делу ОПГ, занимавшейся грабежами и разбоями. Якобы в 2013 году под давлением администрации колонии и некоторых осужденных он был вынужден переписать оформленный на него комплекс зданий.

В правоохранительных органах отказались комментировать объявление Александра Горбунова в федеральный розыск.

Артем Путилов