Бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова объявили в федеральный розыск
Бизнесмен из Екатеринбурга Александр Горбунов объявлен в розыск. Согласно официальной базе МВД, он разыскивается по статье уголовного кодекса, но по какой именно — не указано.
Фото: мвд.рф
В 2023 году сообщалось, что в рамках дела о вымогательстве ООО «База на Комсомольской» (комплекс нежилых помещений на Комсомольской ул., 73) сотрудники СКР и регионального УФСБ провели обыски в загородном коттедже и квартирах Александра Горбунова.
По данным следствия, актив принадлежал Михаилу Клоку, который отбывал в исправительной колоний №2 срок по делу ОПГ, занимавшейся грабежами и разбоями. Якобы в 2013 году под давлением администрации колонии и некоторых осужденных он был вынужден переписать оформленный на него комплекс зданий.
В правоохранительных органах отказались комментировать объявление Александра Горбунова в федеральный розыск.