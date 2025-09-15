В Татарстане выдача товарных кредитов выросла на 29% за месяц

В Татарстане количество выданных товарных кредитов в августе 2025 года выросло на 29% по сравнению с июлем и составило 5,74 тыс. кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

В Татарстане выросла выдача товарных кредитов

Объем выдач в республике увеличился на 35% до 406,3 млн руб. Средний размер товарного кредита составил 71 тыс. руб., что на 5% больше июльского показателя. Средний срок кредитования остался на уровне 14 месяцев.

Татарстан занял шестое место в России по объему товарных кредитов. В целом по стране в августе банки выдали 216,6 тыс. товарных кредитов на 14,4 млрд руб., что на 48% меньше по количеству и на 46% меньше по объему, чем годом ранее.

Анар Зейналов