В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб мужчина

Мирный житель погиб при удара FPV-дрона ВСУ в селе Лозовое Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Он был доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода, где врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня Минобороны России сообщало, что в ночь на 16 сентября над Белгородской областью было сбито шесть дронов. За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов региона. Ранения получили девять мирных жителей, были повреждены 40 жилых помещений, уточнял Вячеслав Гладков.