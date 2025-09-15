Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА над Белгородской областью

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Информации о пострадавших или разрушениях нет. За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов региона. В результате ранения получили девять мирных жителей, были повреждены 40 жилых помещений, говорил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В области введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.